Türk tarafına “KŞK üzerinden siyasi oyun” suçlaması

Fileleftheros, Kıbrıs Türk tarafının Atlılar katliamını öne çıkararak Rum tarafını suçladığını ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ ile (KŞK) “siyasi oyun oynadığını” iddia etti.

Gazete “Tatar'ın Bir Dramla Oyunları… Katledilen Kıbrıslı Türkler Adına KŞK Üzerinden Siyasi Senaryolar Sergiliyor… Atlılar Katliamını İki Devlet Tezini Güçlendirmek İçin Seferber Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Türk tarafının iki devletli çözümün şart olduğu “siyasi hikayesini güçlendirmek için Atlılar köyündeki Kıbrıslı Türklerin toplu mezarını seferber ettiğini” öne sürdü.

-“Atlılar, Sandallar ve Muratağa’da katledilenler kayıp değil, kimlikleri biliniyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “bu konuyu, Türk askerinin adadaki varlığının ve ayrı egemenliklerin şart olduğu tezini güçlendirmek için” yeniden gündeme getirdiğini yazan gazete, “Atlılar, Sandallar ve Muratağa köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk olan Kıbrıslı Türklerin, bazı EOKA-B şahitlerine göre soğukkanlılıkla katledilmesi malum bir durumdur. Kıbrıs Türk liderliği şu ya da bu şekilde kayıp olmayan bu kişileri Türk işgalini haklı gösterme propagandasında kullanacak” ifadelerine yer verdi.

Haberde, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da katledilenlerin KŞK listesinde olmasına karşın kimlikleri bilindiği için kayıp kabul edilmedikleri iddia edildi.

KŞK misyonunun, bilgi eksikliği nedeniyle ilerlememesine dair genel bir kaygı bulunduğunu hatırlatan gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın prosedür değiştirilmesi ve iki komşu egemen varlığın iyi işbirliği çerçevesinde ayrı araştırma, kazı ve kimliklendirme yapılmasını gündeme getireceği ileri sürüldü.

Gazete, KŞK’daki geçerli prosedürün, her üç üyenin olur görüşüyle bir öncelikler listesi oluşturulması olduğunu yazdı.