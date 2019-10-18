Türkiye aleyhine önlemler masada

Rum basını, Kıbrıs Rum tarafının girişimleri sonrasında Avrupa Konseyi’nin gündemine gelen Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki sondaj faaliyetleri karşısında önlemler alınması konusunun dün akşamki Avrupa Konseyi çerçevesinde görüşülmesinin beklendiğine dair haberlere geniş yer verdi.

Politis gazetesi: “Önlemler Masada – Suriye Konusunda Endişeler” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yürüttüğü sondaj çalışmalarının yasadışı olduğu iddiasıyla Rum Yönetimi tarafından bir süre önce başlatılan girişimler sonrasında, Türkiye aleyhine AB tarafından alınması öngörülen önlemlerin dün akşam Suriye konusunun ağırlık basması sebebiyle geciktiğini yazdı.

Gazete, Türkiye aleyhine alınacak önlemlerin Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde dün akşam gündeme gelmesinin beklendiğini ancak Suriye konusunda ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın, önlemlerin gündeme getirilmesini geciktirdiğini vurguladı.

Gazete, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye aleyhine alınmasını öngördüğün önlemlerin dün akşamki Konseyde onaylanmasının beklendiğinin de altını çizdi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini “Hukuki Eylemler Kasım’da – Türk Kışkırtmaları Gelecek Haftaki Avrupa Parlamentosu Toplantısında Ele Alınacak” başlıkları altında verirken, Türkiye aleyhine alınması öngörülen önlemlerin “Relex” ve “CORPER’in” yanı sıra, 13 Kasım tarihli Avrupa Parlamentosu oturumunda da gündeme geleceğini aktardı.