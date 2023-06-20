Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi ve görüşmeden sonra yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde haber oldu.

Haber, Fileleftheros’ta “Yılmaz ile Tatar İki Devletli Çözüm Tezinde Israr Ediyor- Kıbrıs Rum Kesimine Yeniden Uyarılar Gönderiyorlar”, Politis’te “Kaynaklar İçin Diyalogla Birlikte İki Devlette Israr- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Türk Heyeti İşgal Bölgelerinde Projeleri Denetledi”, Alithia’da “Maraş’ın Açılması Büyük Bir Beklentinin Gerçekleşmesi- Tatar: (Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İlk Yurt Dışı Ziyaretini KKTC’ye Yapması) Türkiye’nin İşgal Bölgelerine Verdiği Desteği Açıkça Gösteriyor”, Haravgi’de ise “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı İki Devletli Çözümden Söz Etti- Türkiye Doğu Akdeniz’deki Doğal Kaynaklar İçin Diyaloğa Açık” başlıklarıyla yer buldu.