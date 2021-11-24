Türkiye Dışişleri Bakanına yanıt verdi

AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun; “yabancıların ülkeye girişleriyle ilgili karar devletimizin egemenlik hakkıdır” yönündeki açıklamasına “cevap” verdi.
Türkiye’yi “Kıbrıs’a bölünmüşlüğü, milliyetçiliği, popülizmi artıran düşmanca politika uygulamakla”, KKTC’ye “sistemli şekilde nüfus aktararak Kıbrıs Türk toplumunun demografik yapısını değiştirmekle” itham eden Kızılyürek, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girmelerini yasaklamasının kabul edilebilir olmadığı” görüşünü ortaya koydu.
Haravgi haberi “Kızılyürek’ten Çavuşoğlu’na Sert Cevap” başlığıyla aktardı.