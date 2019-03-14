Türkiye'nin katılım sürecinin ertelenmesi Rum basınında

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’nin AB’yle yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden raporunun kabul edilmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Resmi Erteleme, Bitirme Yok – AP Türkiye’ye Kesin Olarak Kapıyı Kapatmadı” başlıkları altında verdiği haberinde, Hollandalı raportör Kati Piri’nin, AB’nin Türkiye’yle katılım müzakerelerini askıya almasını öneren raporunun 370 oyla kabul ettiğini belirtirken, müzakerelerin tamamen kesilmesi şeklindeki bir diğer önerinin ise kabul görmediğini yazdı.

Haberde, söz konusu raporun siyasi veya hukuki bir bağlayıcılığının bulunmadığı ancak siyasi mesajlar verdiği de ifade edilirken, raporun ayrıntılarına da geniş yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “AP: Türkiye’yle Müzakerelerin Ertelenmesi”.

Politis: “AP Türkiye’ye Dur Dedi”.

Alithia: “Türkiye’nin Müzakere Sürecine Dur Deyin”.