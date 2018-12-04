Türkiye'nin Loizidu dosyasını kapatma girişimi iddiası

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Konseyi’nde Türkiye’nin, Titina Loizidu dosyasının kapatılmasını talebinin destek bulmasını engellemek için son 24 saattir çeşitli düzeylerde diplomatik temaslar yürüttüğü haber verildi.

Fileleftheros “Strazburg’da Gerilim Savaşı…. Titina Loizidu Dosyasının Kapatılmasına Dair Türk Talebi Geçmesin Diye Diplomatik Perde Gerisi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Hristodulidis’in, bugün başlayacak ve cuma günü tamamlanacak Avrupa Konseyi’nde Türkiye’nin talebinin destek bulmasını önlemek için harcadığı çabaların “Strazburg’da olguların ne kadar zor olduğunun göstergesi olduğuna” dikkat çekti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de önceki hafta AB büyükelçilerine, “bazı Konsey üyelerinin Türk talebinin dümen suyuna giderek dosyanın kapatılmasını talep etmesi fenomeni tekrarlanmamalıdır” mesajı gönderdiğini hatırlattı.

Haberde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bugün başlayıp cuma gününe kadar sürecek toplantısında Türkiye’nin, “Karpaz’da yaşayan Rumların mülkiyet haklarını ihlal” iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kınanması konusunu da ele alacağı da kaydedildi.

Habere göre Rum Yönetimi Bakanlar Komitesi’ne not göndererek AİHM tarafından saptanan “ihlallerin” sadece bugün DipKarpaz’da yaşayan Rumlarla ilgili olmadığını, 1974 sonrası “mahsur” (KKTC’de yaşayan Rum-Maronitler) sayısının 20 bin olduğunu, dolayısıyla bugün “KKTC’de yaşamayanlar ve onların varisleriyle de ilgili olduğunu” öne sürdü.