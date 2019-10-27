Türkiye'nin Lute'a yol haritası verdiği öne sürüldü

Kathimerini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a “Kıbrıs Sorunu/Yol Haritası” başlıklı bir taslak verdiğini öne sürdü.

Gazete, adını vermediği bir Türk diplomatına dayandırdığı haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, liderler ile Genel Sekreter arasında gayrı resmi bir üçlü görüşme yapılmasını, sonrasında düzenlenecek gayrı resmî beşli konferansın hazırlıklarına yardımcı olması şartıyla kabul ettiğini savundu.

Sözünü ettiği yol haritasını da ele geçirdiğini iddia eden gazete, haberi, “Ankara’nın Müzakerelere Koştuğu Şartlar... BM’ye ve Yabancı Büyükelçilere Sunduğu Taslağı Açıklıyoruz” başlığıyla manşete çekti.

“Ele geçirdiğini” öne sürdüğü yol haritasında iki şart bulunduğunu, bunlardan da “Ankara’nın, referans şartlarında mutabakattan önce siyasi eşitliğin bütün parametrelerinde, yani dönüşümlü başkanlık, kurumsal organlara etkin katılım ve bir olumlu oyda anlaşma olmasını hedeflediğinin ortaya çıktığını yazan gazete “iki ön şartı” şöyle aktardı:

“1)İki varlığın egemenliğine ve eşitliğine dayalı iki devletli çözüm. 2) İki varlığın, konfederasyon, federasyon, gevşek federasyon ve desantralize federasyonun görüşülmesini de içerecek, siyasi eşitliğine dayalı yeni bir ortaklık modeli”