Türkiye'nin NATO anlaşması Rumları memnun etmedi

NATO’nun genişleme süreci çerçevesinde Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le vardığı anlaşma Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve siyasi partilerden "endişe ifade eden" açıklamalar geldi.

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan Şimdi Kasaya Gidiyor – Ankara’nın Kazanımları Konusunda Lefkoşa’nın Endişeleri” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda “sert bir oyun oynadığı ve kazandığı” yorumunda bulunurken, Rum siyasilerin Türkiye’nin kazanımları konusunda endişelerini dile getirdiklerini yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “NATO oyununu sert oynadığını, her şeyi riske ettiğini ve sonunda da kazandığını” belirten gazete, Türkiye’nin hemen ABD’den F16 satışını da elde ettiğini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR"

Gazete, bu gelişmeler sonrasında Türkiye’nin bölgedeki rolünün güçlendiği yorumunda da bulundu.

Yunanistan’ın söz konusu anlaşmaya ilişkin ilk tepkisinin diplomatik bir üslupla yapıldığını da yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise dünkü açıklamasında “endişelerini gizlemediğini” belirtti.

Kasulidis Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) açıklamasında, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmanın “Türkiye’nin Daimi Yapılandırılmış İşbirliği’ne (Pesco) katılımı için uygun ortam yaratan maddeler içerdiğini” belirterek “sürekli kışkırtıcı ve değişken politikalar izleyen Türkiye gibi ülkelerin Pesco ve AB Güvenlik ve Savunma Ortak Politikasının gelecekteki girişimlerine katılma hakkının olamayacağına inandıklarını” ifade etti.