Türkiye'nin üs kuracağı iddiları Rum Basınında

Türkiye’nin KKTC’de askeri deniz üssü kuracağına ilişkin Türkiye basınında yer alan haberler Rum basınında da yankı buldu.

Haravgi gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Deniz Üssü Anlaşması 2019’da” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’de yayın yapan “Aydınlık” gazetesinin, Türkiye’nin KKTC’de bir askeri deniz üssü kurma hazırlığında olduğunu yazdığını aktardı.

Gazete söz konusu habere ayrıntılı biçimde yer verirken, Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Trikomo’da Üs Hazırlıyor – Türkiye-İşgal Rejimi Önümüzdeki Yıl Anlaşma İmzalayacak” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.