Türkiye seçimleri Rum basınında

Türkiye’de dün yapılan yerel seçimin sonuçları, bugünkü Rum gazetelerine de manşetlerden yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, “İşaret Bekleyecekler- Lefkoşa ile Atina Türkiye’den Kıbrıs Sorununda Hareket Görmek İstiyor- Erdoğan Yine Galip Gelmeyi Başardı” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel düzeyde kayıpları olsa da, Türkiye’deki kritik bir seçim mücadelesini daha kazanmayı başardığını yazdı.

Erdoğan’ın dünkü seçimleri hükümet için bir referanduma indirgediği yorumunda bulunan gazete, seçimin sonuçlarının, Erdoğan’ın, Türkiye’deki seçmenlerin, izlediği politikayı onayladıklarını söylemesine izin vereceğini öne sürdü.

Rum kesimi ve Atina için önemli olan şeyin ise, Kıbrıs sorununda birtakım hareketler görmek olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin umduğu şeyin, Türkiye’deki olguların müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşullar meydana getirecek şekilde farklılaşması olduğuna işaret etti.

Gazete, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki her seçim sürecinin Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler açısından da önemli olduğunu” söylediğini anımsattı.

Habere göre Hristodulidis, herkesin durumu değerlendirmek, özellikle de Kıbrıs’la ilgili konular ile Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin nasıl etkileneceğini görmek için seçim sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Gazete iç sayfadan ise habere “Tayyip Erdoğan Yenilmez- İstanbul’u Yıldırım’la Kazandı- Olaylardan Ötürü Toplam Dört Ölü” başlıklarıyla yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Sonun Başlangıcı mı? – Türkiye’deki Dünkü Yerel Seçim Erdoğan’ın Sınırsız Gücüne Güçlü Bir Meydan Okuma” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de dün yapılan yerel seçimlerin ardından, ilk ciddi siyasi çekişmeyle karşı karşıya olduğunu, çünkü Erdoğan’ın bu seçimlere, politikasına dair bir referandum niteliği verme ve bizzat kendisinin aylardır tüm ülkede seçim kampanyasına başkanlık etmesinin, ortaya çıkan sonuçla doğrulanmadığını öne sürdü.

İstanbul’da “korku filmi” yaşandığı yorumunda da bulunan gazete, Erdoğan’ın İzmir, Antalya ve ilk kez başkent Ankara’da da kaybettiğini belirtti.

Gazete Erdoğan’ın “bazı kentlerde” başarısız olduğunu kabul ettiğini, fakat erken seçim konusunun gündemde olmadığını açıklığa kavuşturduğunu da iletti.

PRODROMU

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, Rum Hükümetinin, yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak Türkiye’deki gelişmeleri takip etmekte olduğunu, çünkü bu seçimlerin, Türkiye’nin tutumuna ve müzakerelerin Haziran’dan sonraya ertelenmesini istemesine etki etmesinin haricinde, Türkiye’deki durum açısından da kritik olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sonuçları görmeyi bekleyeceklerini dile getiren Prodromu, daha da önemlisi Türkiye’nin de müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri’nin çabasına olumlu yanıt vermesini beklediklerini, çünkü bilindiği üzere, özellikle güvenlikle ilgili çok önemli konuların görüşülmesine yeşil ışık yakılmasının, Kıbrıslı Türklerden ziyade, daha çok Ankara’ya bağlı olduğunu iddia etti.

Politis gazetesi ise “Sandıklar Erdoğan İçin Yıpranma Gösterdi- İstanbul’daki Sonuçla İlgili Olarak Sabah Saatlerine Kadar Korku Filmi ve Gerilim” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, dün gece yarısından neredeyse sabah 02.00’ye kadar İstanbul için herhangi bir sonuç açıklanmadığını, öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ile Ege ve Akdeniz’in bütün kıyılarında kaybettiğini ifade etti.

Gazete dünkü yerel seçimlerin sonuçlarıyla ilk değerlendirmelerin, Erdoğan’ın liderliğinin korunması yanı sıra, AK Parti ile bizzat Erdoğan’ın inkar edilemez bir şekilde yıpranmasını kayda geçirdiğini de yazdı.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Yadsınamaz Bir Darbe- Erdoğan Çok Önemli Belediyeleri Kaybetti- Erdoğan İstanbul’a Atıfta Bulunmaktan Kaçındı” başlıklarıyla yer verdi.

Haravgi gazetesi ise “Acı Verici Kayıplarla Hayatta Kaldı” başlıklı manşet haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 25 yıldan sonra Ankara’yı kaybettiğini yazdı.

Erdoğan’ın partisinin dünkü yerel seçimlerden, Ankara’nın 25 yıl sonra acı verici bir şekilde kaybedilmesiyle siyasi anlamda sağ çıktığı yorumunda bulunan gazete, İstanbul’da ise büyük bir mücadele yaşandığını belirtti.

Gazete haberine iç sayfadan ise “Sembol Kentlerde Sert Mücadele- Seçim Merkezlerindeki Kavgalarda Ölüler ve Yaralılar” başlıklarıyla yer verdi.