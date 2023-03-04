Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplanan yardımlar atıl kaldı

6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için Rum tarafında toplanan insani yardımların, limanda yer olmadığı gerekçesiyle yardım noktalarında kaldı.

Haravgi’nin “Depremzedelere Yardımlar Atıl Kaldı” başlıklı haberine göre, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için Rum tarafında toplanan insani yardımların, limanda yer olmadığı gerekçesiyle yardım noktalarında kaldığını yazdı.

Gazete, Ay. Athanasiu Belediye Başkanı halktan toplanan, ayrıştırılarak 200’den fazla koliye yerleştirilen yardımların 15 gündür Belediye’ye ait anaokulu binasında alınmayı beklediğini ancak arayıp soran olmadığını söyledi.

İlgililerle yoğun bir telefon trafiği yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Marinos Kiriaku devlet birimleri arasında koordinasyonsuzluk yaşandığı, limanda yer olmadığı bahanelerinin ardından nakil için RMMO’dan kamyon gönderileceğini söylemelerine karşın 15 gündür gelen-giden olmadığını anlattı.

Bebek maması, kuru gıda, kıyafet gibi acil ihtiyaç malzemesi dolu devasa kolilerin çocukların ve anaokulu personelinin güvenliğini tehdit etmekte olduğunu kaydederek ilgililere, bir an önce kolileri alıp gitmeleri yere göndermeleri çağrısında bulundu.