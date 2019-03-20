Türkiye'ye baskı uygulanması gündemde

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın gerek Kıbrıs sorunu, gerekse enerji konularında Türkiye’ye baskı uygulanmasını sağlamayı hedefledikleri; bugün İsrail’de gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ise bu açıdan büyük önem taşıdığı iddia edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, İsrail zirvesi öncesinde dün Güney Kıbrıs’ta Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme ve yarın Antalya’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapması beklenen görüşmeye ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’ya Baskı Uyguluyorlar – Antalya’ya Mesajlarla” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara geniş yer verdi.

Katrugalos’un yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Antalya’da yapacağı görüşmenin hedefinde, Kıbrıs sorunu ve enerji konularında Türkiye’ye mesaj iletmek olduğunu; Katrugalos’un yarınki görüşmede Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantiler ve güvenlik konularındaki tutumunun ne olduğunu öğrenmeyi talep edeceğini belirten gazete, Katrugalos’un ileteceği ikinci mesajın ise, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde sürdürdüğü iddia edilen gerginlik ve kışkırtma politikasını terk etmesi olacağını savundu.

Gazete, Katrugalos’un doğal gaz konusunda Kıbrıslı Türklerin haklarına ilişkin olarak ise, Rum hükümetinin Doğal Gaz Fonu Yasası’nı geçirdiğini hatırlatacağı ve bu yasanın Kıbrıslı Türklerin hakları konusunda Türk taleplerini karşıladığını ileteceğini yazdı.

Katrugalos, Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Antalya’da Çavuşoğlu’ndan, “kabul edilemez garantörlük rejimi uluslararası hukuka zıt olmayan başka bir mekanizmayla nasıl değişmeyi düşündüğünü izah etmesini isteyeceğini” söyledi.

Habere göre, Yunanistan ve Türkiye’nin neler yapabileceği şeklindeki bir soru üzerine Katrugalos, “Müzakereler yeniden başladığında, Kıbrıs’taki müzakerelerin son döneminde ve de özellikle Crans Montana’da kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmemize imkan tanıyacak. İlk başlarda gayrı resmi, ön hazırlık nitelikli görüşmeler yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis ise açıklamasında, görüşmede Türkiye’ye iletilmesi gereken bazı belirli mesajlar konusunda uzlaştıklarını belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü, müzakerelerinin özlü olması ve olumlu sonuçlanmasını arzuladıklarını iddia etti.

Habere göre, Katrugalos ve Hristodulidis, Türkiye’nin AB sürecine de değindikleri açıklamalarında, Türkiye’nin AB’den uzaklaşmasına olumlu bakmadıklarını, bu konuda bir fikir birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Katrugalos ve Hristodulidis ayrıca, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sonrasında Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki kışkırtıcı eylemlerde ve gerginlikte hissedilir bir azalma olduğunu da belirterek, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgenin istikrar ve güvenlik merkezi oldukları iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla verdi:

Haravgi, “Yunan Dışişleri Bakanı Yarın Çavuşoğlu’na Belirli Mesajlar İletecek – Garantörlük Rejiminin Değiştirilmesi Konusunda Elle Tutulur Görüşler Bekliyor”; Politis: “Görüşmeler Sadece Kıbrıs Sorunuyla Sınırlı Kalmadı – ‘AB’ye Yakın Bir Türkiye İstiyoruz ve Bu Sadece Müzakere Sürecinin Devamıyla Mümkün”; Alithia, “Katrugaos Özel Görevde – Lefkoşa ve Atina Kartlarını Açması İçin Türkiye’ye Baskı Yapıyor”.