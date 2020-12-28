Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis, BM Genel Kurulu’na, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattını ihlal ettiği ve kapalı Maraş’ta “yıkıcı eylemlerde bulunduğu” gibi iddialarını içeren bir şikayet mektubu gönderdi.

Fileleftheros gazetesi haberi, “Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ediyor” başlığı altında okuyucusuna aktarırken, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in BM’ye gönderdiği şikayet mektubunun ayrıntılarına geniş yer verdi.

Habere göre Mavroyannis mektubunda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın hava sahası ve kıta sahanlığını sürekli ihlal ettiği iddiasında bulunurken bu durumu şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Mektubunda, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın FIR hattında bulunan sivil ve askeri uçakları, sürekli telsiz bağlantısı kurmaya çalışarak rahatsız ettiğinin öne süren Mavroyannis, “BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve egemenlik ilkesine uyulması” çağrısında bulundu.

Marvoyannis mektubunda, kapalı bölge Maraş konusuna da değinerek, Türkiye ve KKTC makamlarının yeni oldu bittiler yaratma girişimlerine devam ettiklerini öne sürerek “bu eylemlerinin, Kıbrıs sorununa yönelik barış çabaları ve mülkiyet hakları açısından yıkıcı nitelik taşıdığını” iddia etti.

Mavroyannis ayrıca, “Kıbrıslı Türklerin yeni seçilen liderinin BM parametrelerini reddederek iki devletli çözümü savunmasının, Kıbrıs’ın bölünmesi tehlikesini daha açık hale getirdiğini” savundu ve Türkiye ile Kıbrıslı Türklere, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin düzeyini düşürme girişimlerinde bulunmak yerine Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çaba göstermeleri” çağrısında da bulundu.