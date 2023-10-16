Türkiye’nin NAVTEX’leri Rum basınında

Türkiye’nin Akdeniz’de gerçek mermilerle tatbikat yapma amacıyla NAVTEX ilan ettiği Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, Türk basınına dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin sözde “Kıbrıs’ın karasularında” 16-20 ve 23-27 Kasım tarihlerini kapsayan iki Navtex ilan ettiğini yazdı.

Gazete, İsrail’deki durum sebebiyle Doğu Akdeniz’in savaş gemileriyle dolu olduğu bir sırada Türkiye’nin söz konusu Navtex ilanlarıyla yeni bir kışkırtma eylemine giriştiğini iddia etti. Navtex’lerin, Türkiye ile KKTC ortaklığında gerçekleştirilecek arama kurtarma tatbikatı için ilan edildikleri de vurgulandı.

Haravgi gazetesi ise haberi, “Kıbrıs açıklarında iki Türk Navtex’i” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.