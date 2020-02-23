Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Güney Kıbrıs’ın, deniz ve hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye’yi BM’ye şikayet ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mavroyannis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 4 Ocak 2020 tarihli mektupta, Kasım ve Aralık 2019 aylarında meydana geldiğini iddia ettiği, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasına yönelik Türk “ihlallerini” şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis mektubunda, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni sabote etmeye odaklanmak, toprak üzerinde oldu bittiler yaratmak ve statükoyu pekiştirmek aracılığıyla Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü ileriye götürmek yerine, barış sürecinin özlü şekilde tekrarlanmasına katkı koymaları teşvikinde de bulundu.

Bahse konu mektubun, 21 Şubat tarihinde BM Güvenlik Konseyi Genel Kurul’un resmi belgesi olarak dolaşmaya başladığını yazan gazete, Mavroyannis’in mektubu içerisinde, Güney Kıbrıs’ın hava sahası ihlallerinin ayrıntılarından söz eden 4 belgenin de bulunduğunu yazdı.

Habere göre Mavroyannis, bu yöndeki Türk davranışının, özellikle Güney Kıbrıs’ı endişelendirdiğini, bunun ayrıca Güney Kıbrıs’ın sürekli şekilde egemenliğinin ihlal edilmesini teşkil ettiğini, “işgalin” felaket etkilerini artırdığını savundu.

Mavroyannis ayrıca Türkiye'nin, BM tüzüğünü, uluslararası hukuku ve kuralları ısrarlı bir şekilde ihlal etme politikasının, uluslararası barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu ve bölgesel istikrara olumsuz etki yaptığını iddia etti.