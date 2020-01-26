Tüzükte yapılan değişiklikler Avrupa Komisyonu'na sunulmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamak için Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında yaptığı değişikliklerin henüz Avrupa Komisyonu’na iletilmediği belirtildi.

Politis gazetesi; “Yeşil Hat İle İlgili Uygulama Kurallarındaki Değişiklikler Konusunda AB Karanlıkta - Dayanışma Evi’nde Denetim” başlıklı haberinde, Rum eski İçişlerİ ve şu anki Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından 27 Kasım 2019’da ilan edilen değişikliklerin henüz Avrupa Komisyonu’nda ileriye götürülmediğini yazdı.

Açıklanan tedbirlerin, ilk önce, yasal kontrolden geçmediğini yazan gazete, bunun sonucunda da yeteri kadar noktanın, muhtemelen “yasal meteor” olarak kalmaya devam ettiğini, ayrıca özellikle üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili tüzük öngörülerinin de ihlal edildiğinin ihtimal dışı bırakılmadığını belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, değişiklikler kapsamında ilgili makamların, Dayanışma Evi’ni herhangi bir nedenden dolayı ziyaret edenleri de denetlemek için Ledra Palace Sınır Kapısı’ndaki geçiş noktasına bariyer veya turnikenin yerleştirilmesini düşündüklerini yazdı.

Gazete, Dayanışma Evi’nin ara bölgede bulunmasına karşın Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında işbirliğini ve karşılıklı etkileşimi simgeleyen bir yer olduğuna da dikkati çekti.

