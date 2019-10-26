Üçlü görüşme Berlin Duvarının yıkılışı yıldönümünde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üçlü görüşme için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i 25 Kasım’da Berlin’e davet etmesi, liderlerin de daveti kabul etmesi bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros; “Nihayetinde Üçlü Görüşme Berlin’de… BM Genel Sekreteri’nden Davet Geldi - 25 Kasım Kesinleşti… Elizabeth Spehar Liderlere Anlaşma Yetmez Telkininde Bulundu” başlıklı haberinde, üçlü görüşmenin, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme yıldönümü döneminde gerçekleşeceğini yazdı.

Gazete, Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, üçlü görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile hazırlık görüşmeleri yapmak üzere Ada’ya gelmesinin beklendiğini hatırlattı.

Haberde; Rum yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs müzakereleri ve çözüm konusunda bu hafta içinde kaydettiklerini yorumlamak istemediği, Türk tarafından yapılan açıklamaları izlemekte olduğunu ilettiği belirtildi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun, “Türk hükümeti, zaman zaman farklı görüşler ortaya koyuyor ancak BM referans şartlarında mutabakat gerektiğini önceden ortaya koymuştu” dediğine işaret edilen haberde, “Bu açıklama, Kıbrıs Rum tarafının şu andaki talebinin referans şartlarında anlaşma olduğunu gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in bu konuda BM ile “olumlu ruhla” işbirliği yapmakta olduğunu söyledi. Anastasiadis’in (üçlü görüşme) inisiyatifi devam etmekte olan Genel Sekreter ile işbirliğine odaklandığını belirten Sözcü şunları söyledi:

“Önemli olan, Başkan’ın zaman zaman, yapıcı önerilerde bulunmasıdır. Keza iki liderin Genel Sekreter ile görüşmesi Başkan’ın önerisiydi. Çünkü bizim taraf müzakerelerin malum zeminde, yani müzakerelerin başladığı ortak açıklama, yakınlaşmalar, Genel Sekreter’in 6 maddesi ile yeniden başlamasını istiyor.”

Gazete, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Perşembe geceki resepsiyonda iki lider de yanındayken, BM’nin yapacağı yeni hareketler öncesinde kendi mesajını vermek istediğine dikkat çekti ve Spehar’ın şu sözlerini aktardı:

“İki liderin referans şartlarında uzlaşma ve müzakerelere geri dönme çabalarını yoğunlaştırması gerekir. Kıbrıs liderlerinin ortak kabul edilebilir bir anlaşmayı bitiş çizgisinde getirme fırsatı var ancak temsil ettiklerine (Kıbrıslı Türklere ve Rumlara) bunu izah edip ileri götürmeye de hazır olmaları gerekir.”

Alithia; “Üçlü Görüşme 25 Kasım’da… BM Genel Sekreteri’nin Daveti Dün Ulaştı, Başkan’ın Cevabı Olumlu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Sözcü Prodromu’nun “üçlü görüşmenin hedefi, referans şartlarında anlaşmaya varmak ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi” sözünü öne çıkardı.

Politis birinci sayfasında; “Kıbrıs Sorununa Dair Üçlü Görüşme ‘Kesinleşti’… Berlin İçin Hazırlanılıyor” ve iç sayfasında “Guterres İşareti Verdi… İki Taraf Referans Şartlarındaki Anlaşmazlıklarının Üzerine Köprü Kurmaya Çağrılacak… Berlin Kasım Ayında, Üçlü Görüşme Işığı Altında Güçlü Bir Sembolik Nitelik Taşıyan (Berlin) Duvarı’nın Yıkılışının 30’uncu Yıldönümünü Kutluyor” başlık ve spotlarını kullandı.

Haravgi de; “Spehar: Çabalarını Yoğunlaştırsınlar”, “İki Liderin Genel Sekreter İle Görüşmesi Berlin’de” ve “Üçlü Görüşme Öncesinde Lute’un Kıbrıs’a Gelmesi Bekleniyor” başlıklarını attı.