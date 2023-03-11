Üçlü görüşme teklifi…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun liderleri, müzakerelerin başlaması için ortak zemin bulmaya cesaretlendirmek niyetiyle önümüzdeki hafta Ada’ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsı ve DiCarlo arasında üçlü görüşme önerdi.

Hristodulidis’in öneriyi, Rum Yönetimi Başkanı’nın DiCarlo ziyaretinin ön hazırlıkları için dün bir araya geldiği Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüşmesi sırasında gündeme getirdiğine işaret eden Fileleftheros, haberi “DiCarlo İle Üçlü Görüşme Masada” başlığıyla manşete çekti.

Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile DiCarlo ziyaretinin ön hazırlıkları için bugün yapacağı görüşmede Hristodulidis’in önerisini ileteceğini kaydeden gazeteye göre, edinilen bilgiler DiCarlo’nun ziyareti BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda süregelen çıkmaza bir hal çaresi bulunması taahhüdüne bağlı olduğu mesajını veriyor.

Kaynaklar DiCarlo’nun, iki tarafın tezlerinin bir noktada birleşip birleşemeyeceğini saptamak istediği, henüz araştırma aşamasında olunduğu, dolayısıyla bu dönemde özlü bir gelişme beklenmemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart DiCarlo’nun ziyareti öncesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le görüştü, bugün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya gelecek. Stewart, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, DiCarlo’nun yapacağı ziyaretin, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa dair çabalara çok aktif katılmakta olduğuna dair çok önemli bir mesaj teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Stewart DiCarlo’nun Tatar ve Hristodulidis ile yapacağı görüşmelerde, nasıl ilerleneceğine perspektifleri nasıl gördüklerini kendilerinden dinleyeceğini söyledi. “BM Kıbrıs’ta bir çözüm için ilerleme yöntemi bulma çabasında tamamen aktiftir. Şimdilik iki lider arasında olumlu bir atmosfer oluşmuş olmasından memnunuz. Bu, üzerine çok şey inşa etmek istediğimiz bir şeydir” dedi.

Stewart olanaklar gördüklerini belirterek “bu ziyaret sırasında olmayabilir ancak önümüzdeki haftalarda bazı olumlu gelişmeler için birçok olanak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiyotis ise DiCarlo ziyaretinin, BM’nin çıkmazın kırılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını öncelikleri arasında üst sıralarında tuttuğu mesajı verdiğini belirterek, Hristodulidis’in, Stewart’la görüşmesi sırasında, müzakerelere derhal başlama iradesini yinelediğini ve çıkmazın kırılabilmesi için AB’nin sürece daha aktif müdahil olması önerisini izah ettiğini söyledi.

Rum Sözcü Hristodulidis’in, Brüksel dönüşünde Cumhurbaşkanı Tatar ve Colin Stewart’la sosyal bir organizasyonda, bir yemekte bir araya gelme teklifini yinelediğini, önümüzdeki hafta da DiCarlo ve Tatar ile ortak bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini anlattı.

Letimbiotis Hristodulidis’in dünkü görüşmede Stewart’a AB’nin, BM himayesi altında olmak şartıyla Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması önerisini, bu konuda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesini ve Michel’in öneriye olumlu yaklaştığını aktardığını söyledi.

Hristodulidis’in bu önerisine Stevart’ın nasıl yaklaştığı sorulduğunda ise Letimbiotis “BM olumlu bakıyor. AB’yi müzakere sürecinde aktif olması gereken bir ortak görüyor” dedi.

Gazete bir başka haberinde DiCarlo’nun Ada’yı ziyareti sırasında sivil toplum örgütleriyle, kadınlar ve gençlerle bir araya geleceğini ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) laboratuvarını ziyaret edeceğini yazdı.

Habere göre DiCarlo’nun Stewart tarafından hazırlanan ve halen yapım aşamasında bulunan ziyaret programında ara bölge ziyareti de yer alıyor.

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu DiCarlo ziyareti hakkında “iyi bir hareket ve selamlıyoruz. DiCarlo’nun ortak zemin bulacağından iyimseriz, Genel Sekreter’in aktif kalmasını ve müzakereleri yeniden başlatmaya çalışmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Alithia “Tatar Hristodulidis Önerisini Reddetti… Rosemary DiCarlo’ya AB’nin Daha Çok Müdahil Olmasına İtirazını İfade Edecek” başlıklı haberinde, yeni Rum Yönetimi Başkanı’nın, Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kıracağı şeklinde çok reklamı yapılan önerisinin, görevi devralmasıyla boşa çıktığını ancak BM’nin ilgisinden cesaretlendiğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, DiCarlo’ya, BM’nin Kıbrıs’la ilgili iyi niyet misyonuna iki taraf ve garantörler dışında, AB de dahil üçüncü tarafların müdahil olmasının durumu daha da karmaşıklaştıracağı için karşı olduğunu, ortak zeminin ancak iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidi ile oluşabileceğini ileteceğini Kıbrıs Türk basınından alıntılayarak aktardı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis dün yaptığı açıklamada “BM’de ve AB’de ilgi olduğunu gördüğünü” belirterek bundan memnuniyet belirtti. Kısa süre önce Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü, çok iyi sonuç aldığını ve 22 Mart’ta da yüz yüze görüşeceğini anlattı.

Stewart’la dün DiCarlo ziyaretinin ön hazırlığı için görüştüğünü belirten Hristodulidis “bizim yaklaşımımız ve hedefimiz AB’nin müdahil olmasıdır. Özellikle Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla şekillenen bugünkü uluslararası sahnede AB’nin teşviki olduğunu ve karşılıklı kabul edilebilir, karşılıklı menfaat sağlayabilir bir durumu gündeme getirebileceğini düşünüyoruz, buna yatırım yapacağız” dedi.

Hristodulidis çıkmazı kırmak için zaman kaybedemeyeceklerini, durumun kolay olmadığını söyledi “Türk tarafının tezlerini çok iyi biliyorum, açıklamaları her gün dinliyor ve okuyorum ama bir suçlama oyununa girmemeyi seçiyorum. AB’nin hem çıkmazın kırılmasına hem de Kıbrıs sorununun çözümüne belirleyici şekilde yardımcı olabileceğine inanıyorum” dedi.

-“Guterres ile belirlenmiş bir randevu yok”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Genel Sekreter’den görüşme talep ettiği hatırlatılarak kendisinin Brüksel’de Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Hristodulidis “Sayın Tatar’ın niyetini gördüm. Şu anda belirlenmiş randevu (Guterres’le) yok, kendisini Avrupa Konseyi çerçevesinde göreceğim kesin ancak belirlenmiş bir randevu yok” cevabını verdi.

-“Aksi halde kalan itibarımızı da kaybederiz”

Politis ise Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununda oynayabileceği rolle ilgili son açıklamalarının kafa karıştırdığına dikkat çekti. Hristodulidis’in, tezinin, BM’nin Kıbrıs sorunundaki rolünün yerine geçmesi anlamına gelmediği” konusunda Colin Stewart’ı temin etmeye koştuğuna işaret etti.

Habere göre Hristodulidis son dönemdeki alenî açıklamalarıyla, “Avrupa Birliği’nden ani bir dönüş yapmasını ve tercihen çıkmazın kırılması ve Kıbrıs sorununun çözümü için katalizör hareket etmesini beklediği mesajı vermeye çalışıyor.

Hristodulidis’in son açıklamalarıyla “Kıbrıs Rum tarafının, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif bir rol almakla kalmayacağını, gerçekte BM’nin rolünün yerine geçebilecek şekilde hareket edebileceğini gördüğü izlenimi yarattığına” dikkat çekilen haberde, bazı diplomatik çevrelerin kaygılarının, AB’nin bir yetkili ataması tezi üzerinde yoğunlaştığına vurgu yapıldı.

Habere göre diplomatik çevreler AB’nin Kıbrıs müzakerelerinde temsilcisi olması konusundaki tezinin net olduğuna ve Ekim 2020’deki Avrupa Konseyi’nde “bir AB temsilcisi atanması, müzakereler başlarsa ve BM himayesi altında olabilir” şeklinde yeniden teyit edildiğine dikkat çekiyor.

Gazete Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olma şekliyle ilgili son zamanlarda ısrarla söylediklerine rağmen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’la dünkü görüşmesinde “AB’nin rolüyle ilgili açıklamasının, (AB’nin) BM’nin yerine geçmesi değil, BM’nin çabasına destek olması maksadını taşıdığı” izahında bulunduğunu yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis-Stewart görüşmesinde üzerinde durulan konuları şöyle sıraladı:

“*Süreçte komplikasyon olmaması için iyi ortamın ve son dönem temasların idame ettirilmesi gerektiğine dair karşılıklı anlayış sağlandı.

*Olguların daha gerçekçi ve rasyonel göğüslenmesi için durumun sonraki aşamaya geçmesi gerektiğine dikkat çekildi.

*Stewart, BM Genel Sekreter yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, BM’nin Kıbrıs’taki niyetleri teşhis etmek istediği ve tarafların olguları ilerletebileceğine inanıyor olduğu dışında, tarafların önüne koyacak bir şey getireceğine dair hiçbir şey söylemedi.

*Türkiye’deki seçimden önce Kıbrıs Türk tarafından yeni bir şey olmasını umuyor görünmediği için BM özellikle yeni Rum Yönetimi Başkanı’nın görüş ve düşüncelerini dinlemek istiyor.”

Gazete, diplomatik kaynaklar, Rum tarafının, itibar düzeyini gerekli yere çıkarabilmesi için şu anda, istediğinin tam olarak ne olduğu konusunda çok net bir yönelimde olması gerektiğine dikkat çekerek “aksi halde kalan itibarımızı da kaybederiz” uyarısında bulunduklarını yazdı.

Haravgi haberini “DiCarlo’nun Ziyareti BM Genel Sekreteri’nin mesajı… BM Çözüm Bulunması Çabasında Tam Aktif Olmaya Devam Ediyor… Hristodulidis Tatar’la Da Yeni Görüşme İstedi” başlığıyla aktardı.