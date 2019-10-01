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Uçuşlara ara veriyor

Uçuşlara ara veriyor
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Güney Kıbrıs’ın özel havayolu şirketlerinden “Tus Air”ın, Kasım ayından itibaren uçuşlarına ara verme ve ilkbaharda uçuşlarına yeniden başlama kararı aldığı bildirildi.
Politis gazetesi, şirketin ticari isim değişikliği yapacağını ve yeni isminin “ELA Airways” olacağını kaydederken, şirketin son zamanlarda yalnızca İsrail’e uçtuğunu ve uçuşlarına ara vermesinin, fazla bir etkisi olmayacağını yazdı.
Haberde, şirketin uçuşlarına ara vermesinden kaynaklanan boşluğun, İsrail’in “EL AL Airways” şirketi tarafından kapatılacağı kaydedildi.

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