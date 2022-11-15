Ülkesinde 760 milyon Euro’luk dolandırıcılık yapan Çinli, Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındı

Ülkesinde 760 milyon Euro’luk dolandırıcılık yapan Çinli, Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındı
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Ülkesinde 760 milyon Euro’luk dolandırıcılık yaptığı için aranmakta olan 49 yaşındaki Çin uyruklu şahsın, pazar akşamı Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.

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Politis gazetesi, Çinli şahsın Larnaka Havalimanı’ndan Atina’ya gitmek üzereyken, pasaport kontrolünde aleyhinde uluslararası tutuklama emri olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, Çin makamları tarafından iki yıldır aranmakta olan şahsın, Güney Kıbrıs’a birkaç gün önce KKTC’den geçtiği iddiasına yer verirken, adada herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, şahsın daha önce Ada’ya gelip gelmediğinin belirlenemediği, ülkesine iade edilmek istemediği ve dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak ülkesine iade edilmesi prosedürünün başlatıldığı ifade edildi.

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