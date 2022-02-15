AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği önerilerin ayrıntılarının ele alınabilmesi için Rum Ulusal Konsey’in toplanması talebinde bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği önerilerin ayrıntısıyla ele alınabilmesi için Ulusal Konsey’in toplanması çağrısında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Stefanu mektubunda, Anastasiadis’in ve diğer Rum yetkililerin sözünü ettikleri önlemlere dair bugüne kadar aldıkları tüm bilgilerin, basında çıkan çeşitli haberlerden olduğunu ifade ederek, bu kadar ciddi bir konunun Ulusal Konsey’de ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki hafta AB-Afrika Birliği Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğini, elde edilen bilgilerin, Brüksel dönüşünde Ulusal Konsey’i toplayacağı yönünde olduğunu yazdı.