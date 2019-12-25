Güney Kıbrıs’ta patlak veren casus van skandalı zanlısı üç İsrailli hakkında Avrupa ve uluslararası tutuklama emri çıkarılmasının kesin olarak addedildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Zanlı İsraillilere Kıbrıs’a Gelmesi İçin Baskı” başlıklı haberinde, casus van skandalı zanlıları WiSpear şirketi müdürü Tal Dilian, NCIS şirketi müdürü Avni Sahak ile Avni Sahak’ın eşi hakkında önümüzdeki günlerde Avrupa ve uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasına kesin bakıldığını yazdı.

Bahse konu 3 kişi için Güney Kıbrıs’ta tutuklama emri çıkarıldığını anımsatan gazete zanlıların İsrail’de olması nedeniyle bunun yerine getirilemediğini belirtti.

Habere göre, Avrupa ve uluslararası tutuklama emri ile 3 zanlının, kendi rızalarıyla ifade vermeleri için Güney Kıbrıs’a gelmeye mecbur kalacağı düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 14:30