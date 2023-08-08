Uluslararası yetkililerin görüşmekten kaçındığı İsrailli Bakan ilk temasını Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirdi

İsrail'de göreve geldiği günden itibaren açıklamalarıyla uluslararası tepki çeken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yabancı bir heyetle ilk görüşmesini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) mevkidaşı Anna Koukkides-Procopiou ile yaptı.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ben-Gvir, tatil için gittiği GKRY'de Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Koukkides-Procopiou ile bir araya geldi.

Görüşmede, GKRY'deki orman yangınlarıyla mücadelede İsrail'in desteğinin ele alındığı aktarıldı.

Ben-Gvir yayınladığı görüntülü mesajında, GKRY'li Bakan ile "güvenlikte işbirliği, terörle ortak mücadele" konularını konuştuklarını söyledi.

- İsrail siyasetinde aşırı sağdan yükseklere tırmanan tartışmalı figür: Ben-Gvir

İsrail'de yılbaşında kurulan hükümette kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nı üstlenen Ben-Gvir, "ırkçılığa tahrikten" hakkında 53 iddianame hazırlanması ve bir kez hapse girmesiyle tanınıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, geçmişinde fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah Hareketi"nin de geçmişte bir üyesiydi.

İsrail'de aşırı görüşleri nedeniyle askere alınmayan Ben-Gvir'in kolluk kuvvetlerinin başına getirilmesi, ülke içinde ve uluslararası alanda tepki toplamıştı.

İsrail siyasetinde Filistinlilere karşı ırkçı söylemiyle tanınan Ben-Gvir, bakan koltuğuna oturduğundan bugüne yabancı resmi bir heyetle henüz görüşme yapamamıştı.

Avrupa Birliği İsrail Temsilciliği, mayısta düzenleyeceği resepsiyona İsrail hükümeti tarafından Ben-Gvir'in resmi davetli olarak atanması üzerine organizasyonu iptal etmişti.