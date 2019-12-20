Ürdün ile ilk üçlü görüşme 2020’nin ilk çeyreğinde Atina’da

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki ilk üçlü görüşmenin 2020’nin ilk çeyreğinde yapılacağı haber verildi.

Alithia bu açıklamayı, Amman’da Ürdünlü dengi Ayman Safadi ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığını yazdı.

Habere göre Dendias ilk Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü görüşmesinin 2020’nin ilk çeyreğinde Atina’da düzenleneceğini söyledi. Türkiye-Libya iş birliğine de değinirken “Ankara, kazanamayacağı bir mücadeleye girdi” iddiasında bulunan Dendias, Yunanistan’ın, Türkiye-Libya mutabakatının iptali için çabalarına devam ettiğini ve “mutabakatın iptalinin mümkün olacağına” inandığını söyledi.