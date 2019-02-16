Uss Mcfaul Destroyeri Limasol Limanı'nda

Amerika’nın 6’ncı filosuna bağlı USS McFaul isimli destroyerin, önceki günden beridir Limasol Limanı’nda olduğu haber verildi.

Alithia’nın, 6’ncı filonun resmi web sitesini kaynak gösterdiği haberine göre, Janet Days yönetimindeki destroyerin mürettebatı müze ziyaretleri, alışveriş ve sosyal etkinliklerde bulunacak. Mürettebat, dün Ayos Stefanos zihinsel engelliler vakfını ziyaret ederek, vakıf binasıyla ilgili çeşitli çalışmalara katkıda bulundu.

