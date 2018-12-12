Vatandaşlar İttifakı Başkanı ile Kıbrıs sorununu görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüştükleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Papadopulos ile Lillikas’ın, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumla ilgili ortak endişelerini paylaştıklarını ve siyasi güçler arasında daha derin bir diyalog kurulmasının gerekliliğini vurguladıklarını yazdı.

Habere göre Papadopulos, Kıbrıs sorununda kritik bir kavşakta bulunulduğunu ve atılacak adımlarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Rum Meclisi’ndeki partilerle yapılan istişarelerin önemine işaret eden Papadopulos, bugünkü çıkmazlardan kurtulabilmek için karşılıklı istişareler gerektiğini belirtti.



Habere göre Lillikas ise, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon konusundaki mevcut anlaşmazlıklara rağmen, diyaloğun Ulusal Konsey ve siyasi partiler arasında yapılacak ikili görüşmeler çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Lillikas, bütünlüklü bir strateji belirlenmesinin önemine vurgu yaparak, BM Genel Sekreteri’nin atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un ziyaretinin ardından, Ulusal Konsey’in toplanmasını beklediklerini kaydetti.