Vatandaşlık, II. Hrisostomos’un ricasıyla verilmiş

Malezya’daki bir yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2016 yılından beri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan iş insanı Low Taek Jho’ya verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının, Başpiskopos II. Hrisostomos’un ricasıyla verildiği ortaya çıktı.

Politis gazetesi, vatandaşlığın Jho’ya 2015 yılında verildiğini ve Başpiskopos II. Hrisostomos’un o dönemde İçişleri Bakanı olan Sokratis Hasikos’a 2 kez, Jho’ya vatandaşlık verilmesi için mektup gönderdiğini yazdı.

Gazete, II. Hrisostomos’un, 1 ve 10 Eylül 2015’te Hasikos’a gönderdiği iki ayrı mektupta, Jho’nun vatandaş olmasını talep ettiğini ve Jho’nun 5 milyon Euro’luk taşınmaz satın aldığını; ayrıca 18 Eylül’de adaya gelerek, kendisiyle kilise toprağına yatırım yapma konusunda görüşeceğini ilettiğini kaydetti.

II. Hrisostomos’un, Jho’nun vatandaşlık talebinin 18 Eylül’den önce ele alınmasını istediğini de belirten gazete, bu mektubun akabinde Rum Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül’de toplanarak, oy birliğiyle Jho’yu vatandaş yaptığını yazdı.

Haberde, Jho’nun 18 Eylül’de adaya geldiği ve 22 Eylül’de pasaportu alarak “ortadan kaybolduğu” ifade edildi.