Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis resmi bir ziyaret için yarın Vatikan’a gidiyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazartesi ve salı günleri Vatikan’da resmi temaslarda bulunacağını yazdılar.

Habere göre, Anastasiadis, 18 Kasım tarihinde Papa Francis’le görüşecek ve Vatikan hükümetinin ileri gelenleriyle de temaslarda bulunacak.

Gazete, Anastasiadis’in Vatikan ziyaretinin ardından Hırvatistan’ın Zagrep kentine giderek, Avrupa Halk Partisi’nin seçim kongresine katılacağını da belirtti.