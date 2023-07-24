Vatikan’da Papa’yı ziyaret edecek

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransis’i ziyaret edeceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Yeorgios bir İtalyan gazetesine verdiği söyleşide Papa’yı ziyaret etme niyetini açıkladı. Söyleşide Rum Ortodoks Kilisesi’nin Vatikan’la ilişkileri, Kilise’nin Ortodoks camiasıyla, Ukrayna kilisesiyle ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili sorulara cevap veren Yeorgios “Kıbrıs’ın Avrupa’nın tek bölünmüş ülkesi olduğunu, tamamen işgal edilme tehlikesi altında bulunduğunu ve bunun son yıllarda açıkça dile getirildiğini” iddia etti.

“İşgalin her türlüsüne karşı hassas olduklarını” bu nedenle Rum yönetiminin, kilisesinin ve halkının Rusya’nın Ukrayna işgalini kınadıklarını söyleyen Yeorgios Rusya’nın derhal Ukrayna’dan çekilmesini istediklerini ancak Kıbrıs için de aynı hassasiyetin gösterilmesini talep ettiklerini” söyledi.