Verilen vatandaşlıklar konusunda Rum İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ve Başpiskopos II.Hrisostomos’un, Kathimerini gazetesinde yer alan ayrı ayrı söyleşilerinde, pasaportlar konusunda görüşlerini aktardıkları belirtildi.

Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, bazı kişilerin belirli faaliyetlerine bağlı olarak pasaportların verilmesiyle ilgili yatırım programının, ülkeye kazançtan çok zarar verdiğini belirtti.

Petridis, Kıbrıs pasaportlarını, süpermarketteki ürün olarak lanse eden bazı arabulucular tarafından sistemin kötü şekilde kullanılmasının ülkeye zarar verdiğini belirterek Malezyalı iş insanı Jho Taek Low’da yaşanan durumu örnek gösterdi.

Petridis, Malezyalı iş insanının durumunda, o dönemde alınan bazı kararlarda, kriterlerin ve denetimlerin yapılmadığını, bunun da ülkeye zarar verdiğini belirtti.

Yeni tedbirlerden söz ederken Petridis, yeni denetimlerle birlikte, arabulucuların da denetimden sorumlu olacağını, doğruyu söylememeleri durumunda da cezaya tabi olacaklarını söyledi.

BAŞPİSKOPOS II.HRİSOSTOMOS

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos ise, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Malezyalı iş insanı ile nasıl iletişime geçtiğini anlatırken bu konunun kendileri(Kilise) için kapandığını da söyledi.

Rum İçişleri Bakanına mektup gönderdiğini, bunun tek olmadığını söyleyen II.Hrisostomos, ancak bunun müdahale olarak nitelendirilmesini kabul etmedi.

II.Hrisostomos ayrıca Malezyalı iş insanının maddi katkısını, bir çalıntı ürününün söz konusu olması durumunda iade etmeye hazır olduğunu söyledi.

BAŞPİSKOPOSLUĞA YÖNELİK İKİNCİ ÇEK

Öte yandan Politis gazetesi manşetten verdiği “Başpiskoposluğa Küçük Bir De Çek” başlıklı haberinde, Malezyalı iş insanı Low’un Başpiskoposluğa verdiği 300 bin Euro’luk çekin yanı sıra, 10 bin Euro değerinde başka bir çek daha verdiğini ifşa etti.

Gazete “küçük” olarak nitelendirdiği çekin, 22 Eylül 2015 tarihli olduğunu yazarken bugün ifşa edilen bahse konu çekin, Başpiskoposluğun pasaportlar konusunda oynadığı rolle alakalı büyük soru işaretleri yarattığını da yazdı.