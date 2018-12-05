Verwey bir dizi temas için adada

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ekibi Genel Direktörü Maarten Verwey’in, bir dizi temasta bulunmak için adaya geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Verwey’in bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüşeceğini; ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde de bazı temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Verwey’in adaya, Yeşil Hat Tüzüğü’nün ve mali tüzüğün işleyişinin yıllık değerlendirmesi için geldiğini ve Kıbrıs sorununda izlenecek bir sonraki adımla ilgili görüşmeler yapmasının beklendiğini kaydetti.

Verwey’in Kıbrıs’ın güneyindeki temasları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) adadaki iki toplumu birbirine daha da yakınlaşması için yapabileceği şeyleri tartışacağını belirten gazete, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapacağı temaslarda ise, Güven Yaratıcı Önlemler’in AB tarafından desteklenmesine dair konuları ele alacağını yazdı.

Gazete, Verwey’in dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin de söz konusu olduğunu belirtti, görüşmeye dair herhangi bir detay vermedi.

(TAK)