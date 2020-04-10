Virüs, Güneyde sağlık sektörü çalışanlarını vuruyor

Güney Kıbrıs’taki toplam koronavirüs vaka sayısı, dün, 38 yeni vakanın açıklanmasıyla birlikte 564 kişiye ulaştı.Koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 15’e yükseldi.

Rum basını, koronavirüs vakaları ve bu konuda yaşananlara yine bugün geniş bir şekilde yer ayırdı.

VAKA VE ÖLENLERİN SAYISI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün 38 yeni koronavirüs vakasının açıklandığını yazarken Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 78 yaşındaki kadının ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Marios Loizu’nun açıklamalarına dayanarak hayatını kaybeden 78 yaşındaki kadının, geçmişine bağlı olarak bazı hastalıklara sahip olduğunu ancak nihayetinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu rakamlarla birlikte, hayatını kaybeden toplam kişi sayısının 15’e yükseldiğini belirten gazete bunlardan 10’nun erkek, 5’nin ise kadın, yaş ortalamasının ise 67 olduğunu yazdı.

Habere göre 38 yeni vaka, yapılan bin 216 test sonucunda belirlenirken, bu vakalardan 18’i temas takibi, 7’si Aradip Belediyesi’nin vatandaşlarına yaptırdığı 257 test sonucu tespit edildi. 13 kişinin ise nasıl enfekte olduğu araştırılıyor.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Marios Loizu dünkü açıklamaları çerçevesinde, 564 vakanın, yapılan 15 bin 489 laboratuvar testi sonucu belirlendiğini, 564 vakadan 413’nün temas yoluyla enfekte olduğunu ifade etti.

Loizu, koronavirüs testi pozitif olan vakalardan 53’nün tedavi edildikten sonra iyileştiğini de söyledi.

Hastanelerdeki vaka sayıları hakkında da konuşan Loizu, “Mağusa Hastanesi’nde” düne kadar 30 kişinin bulunduğunu, bunlardan 3’nün gözetim biriminde tedavi gördüğünü belirterek, Limasol Genel Hastanesi’nde, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 12, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ise 10 kişinin bulunduğunu söyledi.

Loizu, entübe olan tüm vakaların durumunun sabit ancak kritik olduğuna da dikkati çekti.

VİRÜS HASTANELERİ VURUYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Her Gün Hastaneleri Vuruyor-Engellenemeyen Virüs, Tüm Bölümlere Girdi ve Sağlık Çalışanlarını Vurdu” başlıklı manşetten ve iç sayfadan da verdiği haberinde, koronavirüs salgını nedeniyle enfekte olan sağlık çalışanlarında artış olduğunu yazdı.

Gazete dün açıklanan 38 vaka içerisinde, devlet hastanelerinde görev yapan 5 de sağlık çalışanının bulunduğunu, bunlardan 3’nün ise Makarios Hastanesinden olduğunu belirtti.

Koronavirüsün, Makarios Hastanesi’nin tüm bölümlerine girdiğini, yeni doğan, pediatri ve jinekoloji bölümünün ardından dün de fizyoterapi bölümünden pozitif bir vakanın çıktığını belirten gazete, geriye kalan 2 kişinin ise pediatri ve ultrason bölümünden olduğunu yazdı.

Limasol Hastanesi’nde çalışanlarda kaydedilen vaka sayısının artış gösterdiğini de yazan gazete, burada 2 pozitif vakanın daha tespit edildiğini Baf Hastanesi’nde dün ise hemodiyaliz bölümünde bir hastada koronavirüs tespit edildiğini buna bağlı olarak da bu kişinin temas zincirinin takip edildiğini belirtti.

Gazete şimdiye kadar olan verilerin, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarından yüzde 25’nin sağlık sektörü çalışanlarıyla ilgili olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca uzmanların, “sağlık sistemine ilişkin durumun idare edilebilir olurken koronavirüs kavisinin iyi bir görüntüde olduğu, bununla birlikte zamanı kendilerinin değil virüsün belirlediği, yolun ise hâlâ uzun olduğu” şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Hükümetin, pandemiye ilişkin gerçek görüntünün, hafta sonu başlaması planlanan, binlerce testin yapılmasıyla, belirlemeye çalışacağını belirten gazete, yine uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta iç bir bulaşın bulunduğunu, yayılma ağının az ya da biraz daha büyük olduğunu yazdı.

Habere göre, Epidemiyolji uzmanı Yorgos Nikolopulos yaptığı açıklamada çabanın bulaş ağının yayılmaması yönünde olduğunu belirtti.

Nikolopulos, koronavirüs tanısının en çok Mart ayı sonu Nisan ayı başlarında konduğunu, o dönemden bu yana bir düşüş eğiliminin görüldüğünü, bunun da cesaret verici olduğunu söyledi.

Nikolopulos açıklamasında ayrıca bu düşüş eğiliminin devam etmesi ve sıfır noktasına varılması gerektiğine de dikkati çekti.

ASEMPTOMATİK TAŞIYICILAR SAATLİ BOMBA

Fileleftheros gazetesi asemptomatik taşıyıcıların, toplum için saatli bir bombayı teşkil ettiğini yazdı.

Gazete bu konuda yapılan açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs’ta her 5 vakadan 1’nin asemtomatik olduğunu bu oranın da sürekli yükseldiğine dikkati çekti.

42 HASTAYA KLOROKİN

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta, hastalığın durdurulması çabası içerisinde, 42 hastaya klorokin ilacı verildiğini yazdı.

Gazete, ancak şu ana kadar bu ilacı alan hastalara bunun olumlu sonuçlar getirdiğine dair herhangi bir sonucun da alınmadığını belirtti.

Gazete haberinde, yine Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak kısa zaman içerisinde hastalara Avigan ilacının da verilmeye başlanacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre, Sağlık Bakanlığı, klinik çalışmasına alınacak olan 20 hastaya Avigan ilacının verilmesine kısa zaman içerisinde başlanacağını açıkladı.

15 POLİS MEMURU KARANTİNADA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Lakadamya Polis Karakolunda tutuklu kalan ve daha sonra Rum Merkezi Cezaevi’ne gönderilen 45 yaşındaki yabancının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 polis memurunun, tedbir amaçlı olarak ev karantiasına alındığını yazdı.

Gazete Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan 45 yaşındaki yabancının semptom göstermemesine karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunun üzerine hücredeki diğer mahkumlara da test yapıldığını ancak bunların negatif olduğunu belirtti.

GLAFKOS KLERİDES ENSTİTÜSÜ VİRÜS İÇİN ENFORMASYON MERKEZİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Glafkos Klerides Enstitüsü’nün, pandemi için bilgilendirme ve enformasyon merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.

Habere göre, Glafkos Klerides Enstitüsü yaptığı açıklamada, bu dönemde tüm çabalarını toplumun desteklenmesine ve bilgilendirilmesi yönünde harcayacaklarını ifade etti.

İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

Alithia gazetesi İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların, koronavirüs kaynaklı ölümlerinde artış gözlemlendiğini, 95’i Kıbrıslı Rum, 55’i Kıbrıslı Türk ve 1’i Maronit olmak üzere toplam 150 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Bunların hepsinin de Londra’dan olduğunu yazan gazete bu kayıpların, İngiltere’de hayatını kaybedenlerin yüzde 2.18’ine denk geldiğine de dikkati çekti.

Habere göre, 300’den fazla Kıbrıslının da hasta olduğu tahmin edilirken bunlardan çoğunun tedavi altında olduğun da ifade edildi.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi Rum siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığı tedbirlere ilişkin görüşlerine yer verdi.

Habere göre DİSİ, Anastasiadis’in açıkladığı tedbirleri memnuniyetle karşılarken AKEL, Anastasiadis tarafından açıklanan tedbirlerin kendilerinin önerilerinin felsefesinde hareket ettiğini ifade ederek, AKEL tarafından sunulan önerilerle bunca zamandır hükümet ve Maliye Bakanı tarafından alay edildiğini belirtti.

DİKO, Anastasiadis’in açıkladığı tedbirleri ihtiyatlı bir şekilde karşılarken EDEK öğrencilerin ülkeye geri getirilmesinin Mayıs sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Rum Dayanışma Hareketi açıklamasında gelirlerin desteklenmesine ilişkin programın doğru yolda olduğunu ancak bu kategoriye dahil edilmeyenlerle ilgili sorunun hâlâ daha kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise öğrencilerin güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmesine destek belirtti.