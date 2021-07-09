Wendy Morton'dan "Federasyon" açıklaması

İngiltere’nin Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, ülkesinin Kıbrıs sorununa “BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdürdüğünü” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiltere’nin Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, “Kıbrıs Partiler Arası Parlamento Komitesi” (APPG) Başkanı Sör Roger Gail’in Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin tutumuna ilişkin yönettiği soruya yazılı yanıt verdiğini ve iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü desteklemeyi sürdürdüklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Morton, “çözümün ayrıntılarını belirlemenin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin işi olduğu” vurgusunu yaparken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın “Nisan ayında gerçekleştirilen gayriresmî konferansta taraflara İngiltere’nin çözüme ilişkin bu tutumunu ilettiğini ve esneklik göstermeleri tavsiyesinde bulunduğunu” belirtti.

Morton ayrıca, “Bu görüşlerimizi Türk muhataplarımıza da iletiyoruz” ifadesini kullandı.

KKTC’nin tanınması konusunda Sör Gail tarafından yöneltilen bir soruya ise, “İngiliz bakanlar Sayın Tatar’la, çözüm süreci çerçevesinde düzenli olarak temaslarda bulunsalar dahi, ‘KKTC’nin’ egemenliğinin İngiltere tarafından tanınması konusundaki görüşümüz tanımama yönündedir ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili 541 ve 550 sayılı kararlarını tam anlamıyla desteklemekteyiz” yanıtını veren Morton sözlerini; “Bu kısıtlamalar çerçevesinde, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunu azaltmayı hedefleyen uygun önlemleri destekliyoruz” cümlesiyle tamamladı.