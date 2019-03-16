Yabancı diplomatların ziyareti sürüyor

23 ülkeye mensup 40’tan fazla ekonomik ve ticari ataşeden oluşan kalabalık bir diplomatik heyetin, “Enterprise Greece” örgütüyle işbirliği içerisinde ve Güney Kıbrıs’ın Atina Büyükelçiliği’nin himayesinde, Rum kesiminde bir dizi temas ve ziyarette bulunduğu haber verildi.

Diplomatların dün Ay. Napa marina projesi inşaat alanını ziyaret ettiklerini yazan Politis gazetesi, diplomatların ayrıca Petrolina yönetim kuruluyla, şirketin Larnaka’daki merkez ofisinde bir araya geldiklerini belirtti.

Gazete, yabancı diplomatların Güney Kıbrıs’ta bulundukları süre içerisinde, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yanı sıra yetkili bakanlar ve bakan yardımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını da ekledi.