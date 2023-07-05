Yabancı üniversite öğrencisi çalıştırma emirnamesi güncellendi

Güney Kıbrıs’taki iş gücü açığı nedeniyle üniversite eğitimi için Güney’e giden üçüncü ülke vatandaşlarının çalıştırılmasına olanak tanıyan emirname güncellendi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum İşverenler Örgütü (OEV) ve Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) yaz sezonunda daha da artan iş gücü ihtiyacı için çalışma izni verilecek üniversite öğrencilerinin ülkeye giriş tarihlerinin güncellenmesi ve kapsamın bütün iş kollarını kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyordu.

7 Temmuz tarihinde Rum Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren emirnamede Güney Kıbrıs’a üniversite eğitimi için 31 Ekim 2022’den itibaren giriş yapan öğrencilere, denetlenebilir işverenlerle sözleşme yapmaları koşuluyla çalışma izni veriliyor.

Emirnamede, yabancı üniversite öğrencilerin çalışmasına izin verilen alanlar aynı kaldı, OEV ve KEVE’nin, bütün iş alanlarında, en azından büyük işgücü açığı gözlemlenen perakende sektöründe çalışabilmesi talebi yerine getirilmedi.

Emirname ile yabancı üniversite öğrencilerine şu 9 sektörde çalışma olanağı tanınıyor:

"1-Ticaret ve ambalaj sektöründe hamal, akaryakıt istasyonlarında işçi ve araba yıkama personeli olarak. 2-Yunanca konuşabiliyor olmak kaydıyla sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşlı evlerinde bakıcı, kliniklerde yardımcı. 3-Evlerde bahçe temizliği, ev işleri 4- İmalat sektöründe fırın, hayvan besiciliği, atık geri dönüşüm ve imalatta gece vardiyası işçisi. 5-Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründe işçi. 6-Hizmet sektöründe temizlikçi, kanalizasyon işçisi, broşür dağıtımcısı. 7-Gıda sektöründe hazır gıda dağıtımcısı, mutfak yardımcısı, temizlikçi, garson. 8-Otellerde mutfak yardımcısı, temizlikçi, garson, resepsiyon görevlisi, barmen. 9-Lokanta-eğlence merkezlerinde mutfak yardımcısı, temizlikçi, garson, barmen."