Yağışlı hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Bölgeyi etkisi altına alan sert hava koşullarının dün Güney Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde etkili olduğu haber verildi.
Yaşanan bir olayda, bir çalışanın içerisinde bulunduğu aracın üzerine kaya parçası düştüğünü ve şans eseri araçta bulunan kişiye bir şey olmadığını yazan gazete, bir olayda da suların içerisinde kalan bir araçtan insanların kurtarıldığını ifade etti.
İtfaiyeye dün 125’ten fazla yardım çağrısının yapıldığını kaydeden gazete, son birkaç gündür meydana gelen yağışlarla, Ekim ayıyla ilgili olağan yağış miktarının aşıldığını ekledi.