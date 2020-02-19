banner22

Yangın sonucu, bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Yangın sonucu, bir kişi yanarak hayatını kaybetti
banner32

Lefkoşa’nın güneyindeki Ay. Trimitya bölgesinde bulunan bir çiftlik içerisindeki binada çıkan yangın sonucu, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Pazartesi sabahı çıkan yangının ardından binanın içerisinde yanmış bir ceset tespit edildiğini yazan Politis gazetesi, cesedin bölgede arabası bulunan ve binada kalan 75 yaşındaki yaşlı bir adama ait olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Gazete, yangının kötü niyetli olarak çıkarıldığının düşünülmediğini ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

Alithia ise haberinde, kimliğinin belirlenmesi için cesede DNA testi yapılacağını yazdı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Anastasiadis: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de...
Anastasiadis: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de...
  1. Güney

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿