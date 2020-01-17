Yatırım karşılığı pasaport verilmesine eleştiri

AB Komisyonu Başkan Yardımcılarından Vera Jourova, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara vatandaşlık verme programını sert bir dille eleştirirken, DİKO partisinden de benzer bir eleştiri geldi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcılarından Vera Jourova, “Le Monde” gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara vatandaşlık vermesi uygulamasını eleştirdi.

Jourova, Güney Kıbrıs’taki yabancı yatırımcılara, yatırım karşılığında “altın pasaport” verilmesi sürecindeki şeffaflık eksikliğine dikkat çekerek, bu durumun vergi kaçırma ve rüşvet olaylarını arttıracağı uyarısında bulundu.

Gazete, Jourova’nın açıklaması sonrasında Rum eleştirinin de muhalefet partisi DİKO’dan geldiğini ve partinin Rum hükümetini, yolsuzlukla mücadelede gerekli önlemleri aldığı konusunda AB’yi ikna etmekte başarısız olduğu görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

DİKO’nun açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki “çok kötü” imajını sürdürdüğü vurgulandı.