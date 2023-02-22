Yeni ABD Büyükelçisi Anastasiadis’e güven mektubunu sundu

Güney Kıbrıs’a atanan yeni ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’ın dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile Fisher’ın Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki, özellikle güvenlik, savunma ve enerji alanındaki ikili ilişkilerin düzeyiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir dinamik kazandırılmasını arzu ettiklerini yazdı.

Gazete, Anastasiadis ile Fisher’ın Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun değerlendirmesini yaptıklarını ve iki ülkenin, bölgedeki barış ve istikrar koşullarına yapabileceği katkıyı ele aldıklarını kaydetti.

Habere göre Anastasiadis Fisher’a, ABD’nin Güney Kıbrıs’a Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zeminindeki çözümüne verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Anastasiadis, ABD’nin gerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “yasa dışı eylemleri”, gerekse Türkiye’nin Maraş’ta yeni oldu-bittiler yaratma çabası karşısındaki Güney Kıbrıs destekli tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

Gazete, Anastasiadis ile Fisher’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın dünkü ziyareti çerçevesinde Ukrayna’daki savaşı da ele aldıklarını ve Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına destek verdiklerini belirttiklerini yazdı.