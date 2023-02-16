Yeni başkan için Avrupa Halk Partisi yolu açıldı

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi’ne müdahil olması yönündeki çalışmaların başladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Başkan İçin Avrupa Halk Partisi Yolu Açıldı” başlıklı haberinde, yeni Rum Yönetimi Başkanı’nın Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi’nde yer almasına yönelik adımların, Nikos Hristodulidis’in seçimleri kazanmasıyla başladığını yazdı.

Hristodulidis’in çok sayıdaki Avrupalı hükümet başkanlarının yer aldığı zirve toplantılarına katılması yönündeki varlığından söz eden gazete, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’in, Nikos Anastasiadis’in halefi olarak Nikos Hristodulidis’in zirve toplantılarında yer alması için yeşil ışığı yaktığını, Anastasiadis ile bunun ön çalışmalarını yaptığını ayrıca yeşil ışık yakmak için DİSİ’nin de niyetlerini öğrenmek için ağız yokladığını belirtti.

Weber’in, Nikos Hristodulidis’e yönelik gönderdiği mektubun sadece tebrik amaçlı olmadığını, 23 Mart tarihinde Brüksel’de yapılacak Avrupa Halk Partisi toplantısına daveti de içerdiğini belirten gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Neofitu, seçimlerin geride kaldığını, ülkenin iyiliğine baktıklarını belirtirken Avrupa Halk Partisi'nin her zaman için ülkeyi desteklediğini, DİSİ için büyük bir aile olduğunu söyledi.

Neofitu açıklamasında Hristodulidis’e ithafen, “Eğer isterseniz, her zaman Kıbrıs Helenizminin ve halkının mücadelelerini destekleyen bu büyük ailede olabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Neofitu, bu ailenin üyesi olarak kendilerinin Hristodulidis’in bu gruba katılmasına itirazları olmadığını, ayrıca kendi girişimleriyle Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber ile yaptığı konuşmada, yeni başkanının bu grupta yer almak istemesi durumunda bunun yönteminin bulunmasını dile getirdiğini söyledi.

Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Neofitu’nun açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak Avrupa Halk Partisi’nin AB içinde büyük bir grup olduğunu, ayrıca yıllardır Güney Kıbrıs’ın haklarını desteklediğini ifade etti.

Gazete haberinde, Hristodulidis’in başka iki siyasi gruba katılması yönünde de davet aldığını, bunlardan birinin “Libareller” diğerinin ise “Renew Europe” grubu olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak DİSİ’nin yeşil ışık yakmasının ardından yeni başkanının Avrupa Birliği’ndeki en büyük siyasi gruba üye olarak katılabileceğini belirtti.