Güney Kıbrıs'ta DİSİ Başkanı Averof Neofitu, BM’nin Kıbrıs sorununda ve beşli konferans toplantısı yapılması konusunda aldığı yeni inisiyatifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinin haberine göre Neofitu, DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis’in bahsettiği “yeni realizm” konusuna cevap niteliği taşıdığı belirtilen açıklamasında, DİSİ’nin ezeli tezinin Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik ve BM kararları zemininde, garantör ülkeler ve askerin olmadığı federal çözüm bulunması olduğunu vurguladı.

Neofitu, Guterres çerçevesinde de belirtildiği gibi, toprak düzenlemelerine Güzelyurt ile Maraş’ın da dahil edilmesi ve çözümün uluslararası hukuk ile Avrupa ilke ve değerlerine saygı duyması gerektiğini savundu.

Neofitu, bu saydıklarının, çözümün DİSİ tarafından kabul edilebilmesi için net şekilde gerekli olduğunun altını çizerek, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini ve Türk tarafının istediği iki devletli çözümün, “işgalin meşru hale gelmesi” manasına gelip, “Kıbrıs Helenizmi’nin yaşayabilirliğini” hiçbir şekilde garanti altına almadığını iddia etti.

Haberde, Neofitu’nun, DİSİ’nin asla bu türdeki düşünceleri kabul etmeyeceğini ve vatanın yeniden birleşip bağımsız hale gelmesi için mücadele etmeye devam edeceğini söylediği belirtildi.

Gazete, Yeorgiadis’in “yeni realizm” söylemine DİSİ’li eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un da sosyal medya hesabından tepki gösterdiğini ve Yeorgiadis’i, “yeni realizm” söylemiyle tam olarak neyi kastettiğini açıklamaya davet ettiğini yazdı.

Haberde, AKEL ile DİKO’nun da “yeni realizm” söylemine tepki göstererek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki devletli çözümü tartıştığına dair ifşaların çoğaldığı dönemde, Yeorgiadis’in Kıbrıs sorununda yeni realizmden bahsettiğini ve bu söylemin, “taksim çözümünü” olası kıldığını ifade ettikleri kaydedildi.

(GE/HA)