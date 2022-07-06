Yoannis Kasulidis: “Ankara’nın oyununa dikkat edilmeli”

: Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Türkiye’yi, bölgesel hâkimiyet kurmaya çalışmakla suçladı, “Ankara’nın oyununa dikkat edilmesi gerektiğini” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Yunanistan’da düzenlenen Economist Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak on yıldır uğraştıkları bölgesel işbirliği ağı oluşturma çabasında, başka ülkelerin de katılmayı arzuladığı üçlü ve çoklu işbirlikleri oluşturmayı başardıklarını söyleyen Kasulidis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-ABD (nam-ı değer 3+1) örneğini verdi.

Kasulidis “istikrarı ileri götürmek ve Uluslararası Hukuk’a saygı bilinci ile işlediğini” öne sürdüğü bu bölgesel ağın karşısında, bölgesel işbirliklerini dondurmaya çalışan bir bölgesel aktör olduğunu savundu.

“Bölgesel meydan okumaların göğüslenebilmesi için bazı aktörlerin faaliyetlerinin yıkıcı etkilerine objektif bakılması gerektiği” iddiasında da bulunan Kasulidis “Ankara kurallara dayalı bir bölgesel düzen mi istiyor yoksa diğerlerinin aleyhine bölgesel hakimiyet kurma çabasıyla sıfır sonuçlu bir oyun mu oynuyor?” diye sordu.