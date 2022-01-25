Yoannis Kasulidis, Borrell ile Güven Yaratıcı Önlemler konusunu görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu görüştü.

Fileleftheros gazetesi, “GYÖ’ler Konusunda Borrell’i Bilgilendirdi – Kasulidis, Brüksel Temasları Sırasında Anastasiadis’in Önerileri Hakkında Bilgi Verdi” başlıklı haberinde Borrell’in yanısıra Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi’le de gündeme getirilem GYÖ’leri görüştüğünü belirtti. Kasulidis’in, daha önce kamuoyunun bilgisi dahiline gelen Ercan (Timbu) Havaalanı’na karşılık Maraş şeklindeki öneri hakkında bilgi aktardığını vurguladı.



Gazete, GYÖ’ler önerisinin, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını istemeyen Almanya tarafından gündeme getirildiğini, Güney Kıbrıs’ın da Almanya’nın istediği çerçevede hareket etmeye hazır göründüğünü öne sürdü. Kasulidis’in, Şubat ayında Borrell’le resmi bir görüşme yapacağını, bu görüşmede söz konusu önerilerin yeniden gündeme gelmesinin beklendiği vurgulandı.Gazete, Kasulidis’in zirve çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le Ukrayna konusunu görüştüğünü ve Doğu Avrupa’daki gerginlik konusunda duyduğu endişeyi dile getirdiğini de belirtirken Suriye ve Libya konularında da endişelerini ifade ettiğini aktardı.