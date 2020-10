Yol haritası hazır

BM Genel Sekreterliği’nin Kıbrıs sorununda, Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bölgeye ziyaretini veya Lute’un değiştirililmesini, önce gayrı resmî, ardından da resmî Beşli Konferansı içeren bir yol haritası hazırladığı bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorununda Her Şey Hazır… Antonio Guterres Üç Paralel Prosedür İçin Yol Haritası ve Hareketler Hazırladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin gayrı resmî Beşli Konferansa katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, bu konferans sırasında Guterres’in müdahil taraflardan, 2017’de Crans Montana’da sunduğu 6 maddelik çerçevesini kabul etmelerini isteyeceğini yazdı, “sonrası da orada belirlenecek” ifadesine yer verdi.

Gazete Guterres’in Kıbrıs sorununda önce gayrı resmî Beşli Konferans düzenleyerek 2017’de sunduğu çerçevenin kabul edilmesini isteyeceğini, alacağı sonuca göre AB’nin de katılacağı resmî Beşli Konferans çağıracağını, bunun öncesinde Lute’u bölgeye göndermesi veya yerine başkasını ataması ihtimali bulunduğunu yazdı. “Gelişme olursa daimi bir Özel Danışman ataması ihtimalinin de göz ardı edilmediğine” dikkat çekti.

BM TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİYLE VE MARAŞ’LA İLGİLENMİYOR

BM’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile ilgilenmediğini, kayıtsız kaldığını kaydeden gazete özetle şunları aktardı:

“Maraş konusunda ise söyleyebileceği tek şey, ‘BM konuyu yakından takip ediyor’dur. Bu kadar kısa. Lefkoşa’nın çağrılarına rağmen kapalı Maraş’ın sahil cephesinin açılmasından ne önce ne de açılmasının ardından caydırıcı hareket etmedi. Bilgi sahibi kaynaklar BM’nin, Ankara’nın Maraş konusunda sonraki adımlarını beklediğini, o zaman da herhangi bir şey yapmak için geç olacağını vurguladılar”

Gazete Türkiye’nin ne Doğu Akdeniz’deki hareketlerinin ne de kapalı Maraş’la ilgili gelişmelerin Rum yönetimi açısından diyaloğun başlamasına veya Beşli Konferans toplanmasına izin vermeme sebebi olmadığına işaret ederek “BM de bunu dikkate alıyor. Dolayısıyla New York, Kıbrıs’taki temsilcilerinin yaptığı bilgilendirme uyarınca, dikkatini yeni emrivakilerin ortadan kaldırılmasına değil, iki konferansın gerçekleştirilmesine yoğunlaştırıyor” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER BÖLGESEL KONFERANSA KIBRIS HEYETİ İLE KATILABİLİR”

Bunun paralelinde AB ve Berlin’in ileri götürmekte olduğu bölgesel konferans için çaba harcandığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, böyle bir konferansa katılmaya hazır olduğunu ancak konferansın oluşumu, özellikle de Kıbrıslı Türklerin statüsü meselesine dikkat çektiğini yazdı. Gazete “Anastasiadis Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs heyetine katılabileceklerini ancak ayrı katılamayacakları tutumuna sahip” ifadesini kullandı.

ALTIN PASAPORT SKANDALI

Gazete haberinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konumunu Etkiliyor” ara başlığıyla ayırdığı bölümünde ise El Cezire’nin malum videosunun yayınlanmasıyla (gazetenin ifadesiyle) “yeniden rezil olmasının” Rum yönetiminin uluslararası alandaki konumunu etkilendiğini vurguladı.

“Videoda da görüldüğü üzere, yasal prosedürlerden sapılarak vatandaşlık verilmeye çalışılmasının” Rum yönetimi açısından “çok olumsuz bir görüntü yarattığını” yazan gazete “Lefkoşa’nın, taleplerini ileri götürme ve görüş ortaya koyma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattı” vurgusunu yaptı.

Aynı gazete Berlin’den bir yıl sonra durum değerlendirmesi yapmak üzere yeniden bölgeyi ziyaret etmeye hazırlanan Jane Holl Lute’un Ada’ya gelerek her iki tarafla da görüşeceğini, temas turuna Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi de katması ihtimali bulunduğunu yazdı.

“GUTERRES 2-3 GÜN SÜRECEK KISA BİR KONFERANS HEDEFLİYOR”

Genel Sekreter Guterres’in, Lute’un temas turu tamamlanana kadar oturup beklemeyecek göründüğüne işaret edilen haberde Genel Sekreter’in, gelişmelere göre ya bu hafta ya da gelecek hafta Ada’daki her iki lider ile temas edeceği de habere eklendi.

Politis Genel Sekreter Guterres’in, alışılagelmiş; iki liderin Lefkoşa Havaalanı’na veya yurtdışına gidip geleceği veya müzakerecilerin müdahil olacağı müzakereler olmadan, Guterres Çerçevesi üzerine stratejik anlaşmaya varılacağı 3-4 günlük - yani tarafın çözümden dönemeyecek bir noktaya ulaşacağı- kısa bir gayrı resmî Beşli Konferans hedeflediğini yazdı.

Daha sonra Genel Sekreter’in, sonunda referandumların da olacağı yol haritası üzerinde uzlaşılacağını yazan gazeteye göre referandumlarında, olası bir anlaşmanın hemen ardından yapılmasının da beklenmiyor.

Rum tarafının ve özellikle Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sıklıkla çözüm prosedürüne yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği hatırlatılan haberde, Anastasiadis’in “Ankara ile AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması ile cezalandırmaya odaklı çatışma söylemini sürdürmekte olduğuna” dikkat çekildi. Rum Müzakere heyeti üyelerinin her birinin bir yana savrulmuş durumda olduğuna, halen organize edilmiş ve bundan sonra atacağı adımları planlamış olmadığına dikkat çekilen haberde “Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin iki yıllık bir süreçte sonuçlanmasını tercih ediyor ancak BM, AB, ABD ve Türkiye fast-track bir prosedüre hazırlanıyor” vurgusu yapıldı.