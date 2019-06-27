Yolsuzlukla mücadele için uyarı

vrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO), Güney Kıbrıs’ı, yolsuzlukla mücadele kapsamında gereken yaptırımları uygulamadığı gerekçesiyle uyardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, GRECO’nun dün kamuoyuna açıklanan 2018 yılı raporuna göre, Güney Kıbrıs’ın GRECO’nun yaptırımlarını hiç uygulamayan veya bir kısmını uygulayan ülkeler listesinde sekizinci sırada bulunduğunu kaydederken, özellikle yargı sürecinde ve milletvekillerinin yolsuzluklarıyla ilgili süreçte eksiklikler olduğunu yazdı.