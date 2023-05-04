Yorgallas anma töreninde Kıbrıs sorunuyla ilgili konuştu

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tüm eylemlerinin, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulları oluşturmak ve çıkmazın aşılmasını sağlamak için olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Yorgallas, BM’nin ötesinde AB’nin de çözümle ilgili rolünün önemli olduğuna işaret ederek, imaj oyunlarına, lüzumsuz sorumluluk atışmalarına, kibirli taleplere ve yeni oldu-bittiler yaratacak kışkırtıcı eylemlere mahal verilmeyeceğini kaydetti.

Habere göre, Yorgallas, Türkiye’nin bütünüyle olumsuz tavrına rağmen kendilerinin Kıbrıs sorununun çözümü ve halkların hakları için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti.