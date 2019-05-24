Yunan Bakan: "Sıcak bir olay olasılığı ihtimal dışı değil"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, gerginlik biriktiği sürece, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında "sıcak bir olay" olasılığının ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un, radyo “ERA1’” e yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre, Katrugalos, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında sıcak bir olay çıkması senaryosunu hiç kimsenin arzulamadığını, bu nedenden dolayı Yunanistan ve Türkiye’nin, yeni tedbirleri konuşması değil, zaten üzerinde anlaşmaya varılan tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, Atina ve Güney Kıbrıs’ın faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs’ta kendisini izole hissettiğini ve bu nedenden dolayı tek taraflı “provokasyonlarda” bulunduğunu savunan Katrugalos, Türkiye’nin sürekli stratejik bir revizyonizme sahip olduğunu, uluslararası hukuku uygulamak istemediğini iddia etti.

“İngiltere’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB içerisindeki egemenlik haklarına itiraz edip etmediği” şeklindeki bir soru üzerine Katrugalos, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan'ın bu konudaki son açıklamalarının oldukça talihsiz olduğunu, bu nedenden dolayı Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın kınamada bulunduğunu; Londra’nın da yeterli olarak addedilen düzeltici bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, “indicator.gr” isimli web sitesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, güç gösterisiyle, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gri bölgeler oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Katrugalos, “Fatih” gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki varlığının, uluslararası hukuk ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının çiğnenmesini teşkil ettiğini; ayrıca bu şekilde, Türkiye’nin güç gösterisiyle gri bölgeler oluşturmaya çalıştığını savundu.

Katrugalos, “Türkiye’nin siyasi mesajı, ‘uluslararası hukuk değil, güç önemlidir’ şeklindedir” ifadesini de kullandı.

Türkiye’nin faaliyetlerine karşılık olarak Katrugalos, faaliyetlerin etkili koordinasyonu için Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın sürekli istişare halinde olduğunu ve her iki ülkenin, son dönemlerde, şu anda değerlendirmekte oldukları çok değerli diplomatik sermaye kazandığını belirtti.