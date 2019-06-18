Yunan Bakan: "Türkiye ile sıcak bir gerginlik yaşanması olası değil"

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile sıcak bir gerginlik yaşanmasının olası olmadığını söyledi.

Yunanistan’da özel bir kanala konuşan Apostolakis, her zaman bişeylerin olmasının mümkün olduğunu ancak Türklerin şu an uğraşması gereken çok fazla sey olduğunu ve başka bir şey eklemek istemediklerini düşündüğünü belirtti.

Türkiye’nin Kıbrıs Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı diye nitelendirdiği eylemleriyle baş etmek için Lefkoşa ve Atina’nın koordinasyonuna da atıfta bulunan Yunan Savunma Bakanı, iki hükümetin koordinasyonla çok şey yaptığını ve bundan dolayı Avrupa Birliği ile Birlik dışında ülkelerden destek aldıklarını kaydetti.

Apostolakis, Ankara’nın bu eylemlere son vermemesi halinde, Başbakan Tsipras ile Anastasiadis arasında kararlaştırıldığı gibi bir sonraki adımın, yaptırım uygulama girişimi olacağını dile getirdi.