Yunan Bakan, Türkiye'ye gidiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un 21 Mart’ta Türkiye’ye giderek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşeceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “İlk Deneme Antalya’da – Güvenlik Konusunda Karanlıkta Randevu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un 21 Mart’ta Türkiye’ye gideceğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Katrugalos’un İsrail’de gerçekleştirilecek olan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlü zirvesinin ardından Türkiye’ye gideceğini öne sürdü.

Katrugalos’un Kudüs’teki zirvenin ardından 21 Mart’ta Antalya’ya gideceğini ve Çavuşoğlu’yla görüşeceğini iddia eden gazete, görüşmede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara görüşmesinde gündemlerinde olan konuların ele alınmasının beklendiğini vurguladı.

Gazete, Katrugalos-Çavuşoğlu görüşmesinde, Kıbrıs’taki garantiler konusunun da ele alınmasının beklendiğini belirtti.