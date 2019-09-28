Yunan Başbakan'dan iki toplumlu iki bölgeli federasyon vurgusu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Kıbrıs’ta iki kesimli iki toplumlu federal çözüm vurgusu yaptı.

Alithia gazetesi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Miçotakis, ülkesinin; Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme verdiği desteği dile getirirken, Türk askerinin çekilmesi, müdahale haklarının kaldırılması ve garantilere son verilmesine ilişkin görüşmeleri yinelemeye hazır olduklarını ifade etti.

Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in BM Kurulu’ndaki konuşmasına atıfta bulunarak, Yunanistan için tek kabul edilebilir çözümün, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin; siyasi eşitlik, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlıkla, iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüşmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinde de değinen Miçotakis, bunları “yasa dışı” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Kıbrıs’taki müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik BM himayesinde sürmekte olan çabaları açıkça sabote ettiğini, Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırdığını iddia etti.

Miçotakis; “gambot siyasetinin” 21’inci yüzyıla değil, 19’uncu yüzyıla ait olduğunu belirtti ve Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasına ilişkin Türkiye’nin son dönemlerdeki faaliyetleri ve açıklamalarının, Maraş’ın yasal sakinlerinin geri dönüşünü talep eden BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını çiğnediğini savundu.

RUSYA’DAN GÜNEY KIBRIS’A DESTEK

Öte yandan Alithia ve diğer gazeteler, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, 74’üncü BM Genel Kurulu çerçevesinde, aralarında Kıbrıs sorununun da bulunduğu, çeşitli konulardaki görüşlerini yayımladığı açıklamaya yer verdiler.

Habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, “Rusya’nın, dış baskılar olmaksızın, Kıbrıs’taki iki toplum tarafından alınacak karara destek vereceği” ifade edildi.

Rusya açıklamasında, bu kararın BM kararlarına dayanması ayrıca tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti buluna iki kesimli, iki toplumlu federasyonun kurulmasını öngörmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, iki toplumun güvenliğine ilişkin mevcut garantiler sisteminin çağ dışı olduğu, bunun; BM Güvenlik Konseyi’nin kontrolünde olması gerektiği de savunuldu.

Gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında New York’ta yapılan görüşmenin ardından yayımlandığına işaret etti.